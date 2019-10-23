紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，儘管原定於2021年舉辦亞太經濟合作會議（APEC）的場地昨天發生大火，紐西蘭最大城市奧克蘭仍將舉辦這項大規模區域論壇。
施工中的天空城會議中心（Skycity Convention Centre）昨天中午發生大火，竄升的濃煙籠罩著奧克蘭（Auckland）全境，市區道路被迫封閉，所幸火災沒有造成人員傷亡。
這場火警使得天空城娛樂集團（Skycity Entertainment Group）的複合建築設施展開疏散，其中包括飯店、賭場與餐廳。
大火引發各界質疑，未來這座會議中心能否舉辦2021年亞太經濟合作會議的各項活動並接待世界各國領袖。
阿爾登今天視察火場表示，儘管遭逢阻礙，紐西蘭仍將猶如往昔主辦這項會議。
她還說，「2021年亞太經濟合作會議仍會在奧克蘭舉辦…毫無疑問」，唯一的問題只是在哪個場地舉辦而已。
天空城會議中心的工程由佛萊徹建築（Fletcher Building）承包，價值7億300萬紐幣（約新台幣137億8000萬元），且是紐西蘭正在進行的最大規模工程。
(中央社)
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