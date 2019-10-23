國民黨總統參選人韓國瑜從屏東出發，到各縣市和庶民座談，文化大學新聞系主任胡幼偉說，他每場仔細觀察，發現韓國瑜貼近民眾，而蔡英文總統則疏遠基層，這樣韓還不勝選，他難以相信。

胡幼偉說，基層民眾有那麼多困難，執政的民進黨似乎完全與基層脫節！看到韓國瑜來訪，如大旱之望雲霓，證明韓國瑜說世上苦人多，並非虛言。情勢很明顯，韓已經成為民眾的唯一依靠與期待，這樣還不勝選，他實在難以相信。

他說，這年頭，網路盛行，資訊傳遞快速，打選戰，也強調所謂「空戰」的重要性。但從實況來看，每個地方、每種行業，有獨特的生存難處，不到基層實際了解這些庶民心聲，光是靠著網路空戰，是沒辦法真正掌握選民意向的。

胡幼偉表示，空戰或陸戰雖然重要，但要選民投票支持，最關鍵的還是能不能幫他們解決實際生活問題。韓國瑜目前在做的，只是每位候選人都該做的基本功課而已，只是絕大多數的候選人已經忘了這個最基本的競選動作，當然也就不會成為人民的付託了！

胡幼偉有感而發，看看韓國瑜和民眾如此貼近，再看看蔡英文和基層百姓如此疏遠，這場大選，他相信韓國瑜ㄧ定會贏，再次印證得民心者得天下的基本道理。

(中時 )