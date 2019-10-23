南投縣竹山鎮東華醫院天使話劇團，23日到桶頭國小演出反菸、反檳榔的衛教喜劇，寓教於樂，副院長林郁提醒民眾早日戒菸、戒檳榔，有益健康還可省錢。

東華醫院天使話劇團到桶頭國小，演出《我家不吸菸．大手牽小手．健康跟著走》，透過生活化的戲劇表演，灌輸戒菸、反菸、拒吸二手菸的的觀念，同時宣導反檳榔。

話劇從「玲玲檳榔攤」開場，經由老闆娘兼檳榔西施玲玲的歌舞，和與顧客的逗趣對話，提出吸菸會得癌症嗎？呷檳榔會得口腔癌嗎？戒菸專線要撥幾號？在輕鬆的氣氛中，達到寓教於樂的效果。

桶頭國小教導主任陳建楷，在折斷道具香菸後，和小朋友一起高喊戒菸、反菸、拒吸二手菸及不吃檳榔！天使話劇團員並藉由流行歌曲《我要送你九十九朵玫瑰花》改編歌詞，宣導想藉由吸菸、嚼食檳榔提神，不如運動振奮精神的正確觀念。

根據法令規定，未滿18歲、孕婦都不得吸菸，3人以上公共場所與電影院、視聽室、教室、會議室和校園、醫療、醫事機構等場所都禁菸，攤商合與商店都不能提供菸品給18歲以下青少年，如果違反相關規定，罰款從2000元起跳，最高處罰5萬元；吃檳榔的紅唇族如果亂吐檳榔汁或檳榔渣，罰款至少1200元，還要上4小時教育講習。

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(中時 )