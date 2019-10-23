鹿港粧佛大師施至輝和傳人，完成新書「禮藝輝揚」。鹿港鎮長許志宏造訪前往，頒贈感謝狀。（吳敏菁攝）

神刀再出鞘！文化部指定人間國寶粧佛大師施至輝和其父施禮的作品散布各地寺廟，嫡傳門人施世曈和文史工作者門，踏破鐵鞋，花了兩年光陰進行最完整的紀錄，「禮藝輝揚」新書問世，為施氏泉派的粧佛作品大圖譜建置系統，保留了最經典紀錄。

施至輝從16歲起父親施禮習藝，擔任左右手30餘年，1985年施禮辭世，施至輝承襲家業，並將粧佛技藝發揚光大。

近年來文資局推動「重要傳統工藝美術～粧佛研習計畫」，施至輝嫡傳子弟施世曈和門人陳宗蔚、張壽財等，結合文史工作者陳仕賢、莊研育、施淑鈴，除了鹿港，更跑遍雲林、嘉義、台南、台中等地，對施至輝父子曾施作過的寺廟粧佛，進行完整的紀錄，不少還是父子合力的作品，為鹿港粧佛工藝留下復興典範印記。

鹿港鎮長許志宏23日前往拜訪，表示「禮藝輝揚」問世，幕後推手是施世曈，難能可貴的是他，還感動6位志同道合的夥伴，自動組成「福氣攝影組」，鹿港的文史老師也加入，「踏破鐵鞋」投入兩年，完成施氏泉派的大圖譜建置系統。

「在地人寫在地的歷史，是愛鹿港的具體呈現」。許志宏說，這項艱辛的使命，得到神明的保庇，各宮廟及主事者配合，把傳統優美的神像藝術歷歷呈現。書中記錄的神刀施禮作品有79鋪，施至輝作品有84鋪，每座神像都呈現了經典，讓人禮讚，「神刀薪傳，名不虛傳」。

(中時 )