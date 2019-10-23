小禎和整形醫生李進良（阿良）12年前閃婚，後來生下一女Emma，今(23日)稍早小禎在臉書承認終於和阿良離婚，兩人分居7年，離婚拖了7年，自己也算單身7年，未來她想先享受單身，不回應緋聞。而女兒Emma今年給小禎的母親節卡片似乎早預告這樣的結局，她寫下媽媽「感情出問題」，讓小禎好氣又好笑。

小禎和李進良過去常因婚變傳聞燈上新聞版面，沈玉琳曾透露自己雖然愛開玩笑，但絕不會拿別人的痛處做文章，更舉例小禎的地雷就是「李進良」。而小禎去年接拍呂薔MV，被問到如何在吵架戲中短時間落淚，她大方拿自己開玩笑，直說：｢因為我現實生活就在演這齣啊！」

今小禎發文承認離婚，並對阿良感性說：「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯謝謝你給了我一個可愛貼心的孩子！祝福你未來的人生有美好的命定，上帝祝福你」。而一路看著兩人婚姻的女兒Emma，今年母親節對小禎有感而發寫下：「謝謝媽媽幾年前生下我，很開心做妳的女兒，感謝耶穌把我生下來，耶穌一定知道妳感情會出問題，所以讓我陪在妳身邊」，讓小禎對「感情出問題」這句話滿頭問號，還開玩笑說想燒掉卡片，之後又澄清：「沒啦，放在抽屜裡！」

(中時電子報)