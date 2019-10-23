季芹和佩甄睽違18年合體，出席23日《媽媽好神之俗女家務事》開播記者會，談到小禎與壁紙小開丁春霆來電，佩甄坦言：「身為好友當然是給她祝福，Happy小禎！Happy佩甄嘛！」小禎跟李進良的歹戲拖棚的婚姻暫時畫下句點，佩甄直言：「看到她現在瘦身變美變健康，過著多采多姿的生活，當然替她開心。」

對於小禎的新對象，佩甄讚不絕口，「丁先生的為人確實不錯，他大方、負責任、有家教，未來是會繼承家業的人，各方面涉獵也很廣，我對他讚譽有加。」佩甄誇獎丁先生到忘我，連一旁的季芹都忍不住調侃佩甄：「講得好像妳要進門！」佩甄接著說：「我現在也過得不錯啦，先讓給她（小禎）。」

開播記者會現場，季芹的老公王仁甫預錄節目主持加油影片，特別叮嚀佩甄要好好照顧季芹，看完影片後季芹傻笑：「怎麼照顧都是吃的阿！」而佩甄的醫師老公親臨現場獻花替她加油打氣，在場親嘴曬恩愛！閃爆現場！

二人也分享婚後金錢的價值觀，季芹表示：「要透過耳濡目染的方式長期教育王仁甫，像我都會在廁所放滿財金雜誌，灌輸他基本金錢概念，以後才好溝通！」佩甄則一派輕鬆地說：「我跟老公的家庭背景相近，父母都是在銀行上班，因此對數字都很有概念！很重要的一點是要有共識，一起努力賺錢！」

(中時 )