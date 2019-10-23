衛生局派員到新市國中採樣。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

新市國中今日上午通報有學生於昨晚7-8時陸續出現嘔吐、腹瀉及部分發燒情形，截至23日中午約236位師生身體出現不舒服症狀，部分學生有至鄰近診所就醫，其中 171位學生請假在家休息。教育局獲報後，23日上午即會同衛生局人員派員到校了解學生狀況，並由衛生局人員進行檢體採樣。

教育局表示，目前嘔吐腹瀉原因未明尚待釐清，惟為避免後續效應，已協助學校啟動緊急應變措施，並做全校教職員工生衛生宣導，同時進行校園全面消毒作業。校方在23日，除了請導師與護理師了解學生狀況並進行安撫，針對有症狀者也通知家長帶回就診，並進行全校衛教宣導、啟動環境(班級教室、廁所與廚房)清潔消毒，提醒學生勤洗手與戴口罩防護，針對請假學生也會積極協助課業輔導與衛教宣導，全力提供協助，保障學生最大權益。

教育局訂有午餐工作手冊供各校遵循，並結合營養師輔導機制，請學校食材選用上應避免開立易腐壞食材。目前亦為腸胃型感冒好發時節，除請學校加強向學生宣導常洗手，亦提醒家長應多加留意，共同維護學童健康。

衛生局指出，該校10月22日共有713人食用該校自製午餐，當天晚間起陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，部分伴有發燒、出疹，截至23日中午共227位學生及9位教師出現症狀。衛生局已就該校所留樣之10月22日午餐及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送衞生局檢驗中心檢驗，以釐清本案發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，依違反食品安全衛生管理法第 15 條規定，可處新臺幣 6 萬元以上 2 億元以下罰鍰。

衛生局提醒，近日氣溫變化大，學校應特別加強廚房工作人員、學生個人衛生，確保飲食安全。衞生局呼籲所有食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀，請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則。

(中時 )