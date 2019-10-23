為配合健保署分級醫療、雙向轉診政策，萬芳醫院在院長陳大樑的帶領下，啟動「全民健康保險區域型資訊串連雙向轉診計畫」。此計畫特色在於將診所操作介面與萬芳醫院資訊整合，無須透過繁瑣的操作，即可完成政府平台與醫學中心的資料傳送，盼提供民眾便捷、連續性的健康服務。

萬芳醫院「全民健康保險區域型資訊串連雙向轉診計畫」於17日舉辦說明會，邀請了耀聖資訊科技何俊聰總經理、展望亞洲科技沈大傑協理到場，分享資訊系統平台優化經驗，而文山區唯一的地區醫院「景美醫院」則由陳威院長代表出席。

值得注意的是，此計畫並非單純的資訊串接，而是首次將診所端的醫師操作介面與萬芳醫院資訊整合，無須透過繁瑣的操作，即可完成政府平台與醫學中心的資料傳送。

萬芳醫院表示，藉由資訊的完整串聯，醫師可即時關心轉診民眾的就醫狀態；民眾亦可在基層診所診間，完成醫學中心的掛號，並收取醫學中心與診所的共同照護訊息，大幅提升就醫便利性。萬芳醫院期許在分級醫療的共同照護下，讓文山區的民眾從疾病治療邁向預防醫療的健康新生活。

(中時 )