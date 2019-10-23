台北溫泉季活動當天，許多溫泉店家也將展出在地美食及特色商品。（游念育攝）

11月3日當天將有「北投花浴衣節」，讓民眾能親身感受浴衣的迷人風采。（游念育攝）

台北溫泉季將於31日在新北投開跑，為期5天安排兒童神轎踩街、浴衣設計大賽、伴手禮多元展等一系列活動，許多店家為讓民眾更了解浴衣的美與深刻體驗北投的文化風情，特別推出「穿浴衣」的專屬優惠，其中北投麥當勞為響應溫泉季也有「穿浴衣」享大薯買一送一的好康。

時序入秋開始進入泡湯旺季，「台北溫泉季」自2001年推廣至今，已成為北投的特色，今年將於10月31日登場，一連5天的溫泉饗宴，將吸引不少觀光客和民眾前來參與。另外，今年也在11月3日舉辦「北投花浴衣節」，讓民眾能親身感受浴衣的迷人風采。

北市溫泉發展協會理事長周水美表示，「浴衣設計大賽」已邁入第6年，融合時尚設計，今年有34位參賽者入圍決賽，將於11月3日舉辦「浴衣時尚秀」評選出最佳作品，活動當天還有星光幫及超級偶像歌手站台助陣相當熱鬧。

觀傳局表示，今年台北溫泉季除了有「撞神轎祈福盛典」外，還有假日溫泉專車遊北投活動，更結合小9公車免費體驗遊程。年年爆滿的明華園歌仔戲，今年特地帶來「天子翻江龍」演出，許多戲迷已迫不及待，每年都吸引上千名人潮。

許多店家也推出溫泉季優惠方案，包含知名溫泉酒店加賀屋也推出溫泉季限定伴手禮優惠，吸引民眾前來搶購；此外，溫泉季5天北投麥當勞也推出「穿浴衣」享大薯買一送一的優惠。

(中時 )