大同區大龍市場經判定為海砂屋後2015年拆除，今年終於完工，將於11月3日入厝試營運，原本82家攤商將全數進駐，附近居民表示非常期待，但也有居民反映政府過去沒有管理機制，攤商甚至直接在市場大樓周遭擺攤，盼市場改建後政府會有更好的管理機制，不然改建好擺在那也沒用。

北市府斥資14億改建大龍市場，規畫興建地下4層，地上13層的建築物，其中1樓回歸原攤商使用，2樓至5樓則為公家機關進駐，包含區民活動中心和老人日照服務中心等，6樓以上則為國宅。

許多居民抱持著期待的心情迎接新大龍市場，但也有民眾反映如政府未有管理機制，攤商仍然會在市場大樓周圍隨意擺攤無法集中管理。另外，家庭主婦陳太太說，新市場有冷氣設備好，但也擔心菜價會比較貴，如果是這樣可能還是會選擇去其他傳統市場購買。

居住在大龍峒附近50年的林先生說，從小看著市場的變化非常有感觸，希望新的大龍市場能有自己的特色，吸引更多民眾來消費。原市場吳姓攤販也說，盼新市場能帶來新商機。

大龍市場自治會長吳碧嬌說，新市場有完善的硬體，經營思維也會更創新，雖然是傳統市場但仍符合新時代需求，未來市場內還有電子支付的設備並採乾溼分離，相信大龍市場必能活絡觀光。

(中時 )