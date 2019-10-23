英國警方當地時間今天凌晨1點40分，在埃塞克斯郡的Waterglade工業園區一個卡車貨櫃，赫然發現39具屍體。這輛貨車來自保加利亞，上周六經由威爾斯的霍利海德（Holyhead）駛入英境。警方已經以涉嫌殺人，逮捕25歲的貨車司機。

39名死者中包括一位青少年，不過當局並未說明，貨櫃中是否有任何人存活。警方表示，他們正在核驗死者身分，不過認為此程序恐耗上長時間。霍利海德與遺體被發現的地點，相距300多英里。

內政大臣帕托女士表示震驚與傷心。儘管當局並未證實死者身分，但艾塞克斯郡瑟羅克選區的國會議員杜爾普萊斯女士，在推特直指這就是人口販運釀成的悲劇，「走私人口是卑鄙危險的行業，警方應該要把殺人犯繩之以法。」

2000年6月，多佛港一輛大卡車的貨櫃中，有58名大陸移民窒息死亡，另有2人幸運生還，荷蘭籍駕駛次年因過失殺人入監服刑。

(中時電子報)