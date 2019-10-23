電商平台「淘寶台灣」今舉行上線記者會，邀請嘻哈團體「玖壹壹」、《聲林之王》新生代饒舌歌手屁孩站台，主持人黃子佼和玖壹壹聊到主題色橘色，檢驗玖壹壹3人身上是否都有橘色，沒想到健志說：「有啊，白、紅、黑加起來就是橘」，立刻被黃子佼反虧「屁啦，紅加黃才是橘」笑翻全場。

被問到平常都愛網購，是否自己有想開發商品？春風說自己買過滑鼠用具、汽車用品，洋蔥則提到，去年八月和玖壹壹在台中吃飯，車子遭小偷砸窗，車子LOGO也同時掉落，光是這個LOGO就在淘寶買了3次，「第一次是被砸掉，第二次沒黏好飛掉，總共買了3次」。

新電商平台《淘寶台灣》今舉行記者會，邀請玖壹壹等人站台。（淘寶台灣提供）

至於各自是否有想研發產品？春風爆自己有研發洗髮精、沐浴乳和牙膏產品，還是黑色牙膏十分特別，讓黃子佼忍不住問「你有在認真唱歌嗎？」而洋蔥則說自己想研發冷凍食品。至於目標今年底推出新專輯的玖壹壹，透露目前新歌進度「只完成兩首」，一切順其自然。

嘻哈新人屁孩在舞台上勁歌，但台下嘉賓沒多加互動，黃子佼忍不住幫他圓場「我看他今天的表演是滿尷尬無奈，沒辦法商演就是這樣」，更cue屁孩即興rap展現實力，讓屁孩直呼「比比賽還刺激」，黃子佼勉勵他「過了這關《聲林之王》就手到擒來」，屁孩也不負眾望，即興用關鍵字演唱「很開心來到淘寶台灣，不要再酸也不要再歡，我又準備了一百萬，全部都會放在淘寶台灣，簡單淘到全世界，讓我的夢想都全實現，我的真理就像李玖哲，因為所有商品下殺七九折」，精彩演出讓全場驚呼連連。

(中時 )