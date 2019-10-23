「台灣最速男」楊俊瀚，今天在全運會摘下200公尺金牌，本屆包辦100、200與400接力三金：陳傑同樣在本屆拿到400、400跨，全運會生涯豪取16金，距離吳文騫保持的17金紀錄只有一步之遙。

「路跑王」吳文騫從88年第一屆桃園全運會開始就展開神奇之旅，直至第五屆台南全運會為止創下了17面金牌紀錄，緊追在後的是「短跑王」劉元凱的16面金牌。

陳傑陳傑從98年第六屆台中全運會起分別在400公尺跨欄完成6連霸，400公尺拿到5金，今天1600公尺接力賽代表的台中市不敵地主桃園市，無緣6連霸，沒能追平吳文騫在全運會保持的17金紀錄。

陳傑表示，全運會之前感冒，一度認為自己無法在高強度的比賽中跑完，幸好調整得宜，才能在400公尺項目討回上屆失敗面子。

陳傑在最拿手的400公尺跨欄項目以49秒62寫下6連霸，原本以為能夠追上吳文騫的腳步，沒想到最終還是擦 身而過，不過，陳傑現在才27歲，未來還有大好前程，預計兩年的新北市全運會就能夠'創造屬於他的稱霸年代。

楊俊瀚本屆全運會先後拿下100公尺和400公尺接力賽冠軍，今天下午在200公尺決賽跑出20秒70成績，雖然與自己保持的全國紀錄有段差距，但這個成績足以讓他奪得金牌。

楊俊瀚說，「今年起起伏伏，有巔峰狀態，也有低潮時刻，更碰到受傷，直到最近才開始重新練習，這次全運會能夠拿到3金感到有些意外，得感謝教練、物理治療師以及親朋好友，他們在這段時間總是鼓舞激勵著我，讓我獲得再次奮起的力量。」

(中時電子報)