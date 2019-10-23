桃園市日前發生外送員事故，社會熱議外送員權益。對此桃園市勞動局指出，要求事業單位遵守法令外，目前桃園市有外送及派送服務相關工會計有5家，將協助平台服務人員參加及籌組工會。

勞動局表示，桃園市目前有「桃園市汽機車貨物運送職業工會」、「桃園市飲料運送服務職業工會」、「桃園市貨物包裝運送業職業工會」、「桃園市食品雜貨運送業職業工會」及「桃園市汽車駕駛員職業工會」，外送平台服務人員都可以加入，目前已經有從業人員加入。

對此勞動局解釋，可以加入工會者，包含有雇主的勞工、自營工作者、無一定雇主的勞工都可以，不過要以職業工會為投保單位的話，就只限定自營者，還有無一定雇主的勞工才可以。

如果外送平台服務人員，和業者產生勞資爭議，可以到勞工關懷中心，申請勞資爭議調解，如果外送人員發生職業災害，如果符合桃園市勞工權益基金補助要點者，可以向勞動局申請職業災害慰問金。勞動局呼籲，外送人員除了外送要注意安全、遵守交通規則，也建議加入工會，保障權益。勞動局補充，加入工會需繳交入會費、年費，若要投保勞保，也需另外繳相關費用，不過為了權益著想，仍建議加入。

(中時 )