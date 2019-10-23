桃園市立圖書館今年1到9月總借閱冊數達4472297冊，和去年同期為4160595冊，多出311702冊。館方指出，因積極推動閱讀推廣，因此借閱量大增，此外也不斷充實書庫，未來也會持續努力，讓更多民眾借閱書籍。

市圖統計，本月最熱門的借閱圖書是《你的善良必須有點鋒芒》、《一日三餐減醣料理：單週無壓力消失2KG的美味計劃，72道低醣速瘦搭配餐》《蔡康永的情商課：為你自己活一次》，幾乎書被借走的同時，都還有好幾人預約，熱門程度可見一斑。

至於去年1至9月，有1314793人次借書，其中總借閱冊數達4160595冊，今年同期總借閱人次1513991人，總借閱冊數4472297冊，成長幅度相當大。館方指出，今年時常舉辦借閱推廣，未來也會持續努力，讓更多人到圖書館借書。另外市圖也統計，今年借閱量第1名，達2899冊，第2名也有1614冊，第1名相當1個月就借了近300本書，相當驚人。

目前市圖總館位於桃園市文化局內部，不過因空間有限，市府去年11月也對新的總館工程舉辦開工典禮，將有圖書館棟、電影院棟，斥資29億元，屆時將有更完善的圖書設備。

(中時 )