民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚，退出民進黨並披掛台灣民眾黨戰袍，挑戰三重區立委余天。（張穎齊攝）

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚證實，將退出民進黨並代表台灣民眾黨參選三重區立委，挑戰民進黨立委余天。如今傳出有黨員檢舉，民進黨新北市黨部25日下午2時擬舉行臨時會，開除李旻蔚黨籍。李旻蔚23日在民眾黨中央受訪表示，朋友今天有傳給她這訊息，但不是正式公文，不管新北市黨部做什麼決定，她都尊重。

李旻蔚表示，她不是很清楚，也沒有收到正式的訊息，但參選是自己決定的，和爸爸並無關，她也不會想這麼多，就全力以赴，並呼籲應該把焦點放在讓民眾認同，以及她對三重的政見，所以會尊重民進黨新北市黨部執委會眾多前輩的決定。

媒體詢問，脫黨挑戰余天，讓民進黨在三重變成艱困選區？李旻蔚說，她在民進黨資歷尚淺，只有在黨部做過祕書，但每個黨都有紀律規範，就尊重，現在民眾眼睛也是雪亮的，會有信心贏得選舉。

李余典是否知悉周五要開鍘？李旻蔚說，應該還不知道，因為爸爸今天還在市議會質詢。至於是否擔心也會連累爸爸的黨籍？李旻蔚說，爸爸也終身黨員，但為三重服務是要超越黨派，但了解政黨政治有其存在的必要性，她就尊重。

民眾黨北市第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳也與李旻蔚合體，以「宜芳 x旻蔚 雙北女力連線」為主軸，並於臉書表示，旻蔚長達8年時間在自己的故鄉三重，從事政治服務工作，而她跟60、70年代的離家北漂到台北的出外人一樣，在「台北不只是台北」的這個大城市中，為台灣打拼，台灣的國會需要注入新血，希望能攜手進軍國會，完成「世代傳承」的使命。

(中時 )