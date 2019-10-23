行政院環保署近年來推動「循環經濟」，民眾丟掉的垃圾「寶特瓶」等廢塑膠，經回收商、清潔隊蒐集後，流入「處理業」塑膠工廠再生製造，讓廢塑膠變成更有價值的商品再對外販售，減少垃圾問題。
位於彰化縣芳苑鄉的「宏恩塑膠」工廠，是台灣廢塑膠再生產業鏈中的一環。業者洪哲盛表示，早年塑膠都是垃圾，被拿去焚化爐燒，不僅讓焚化爐壽命減低，還會排出二氧化碳，但有循環經濟產業鏈後，不僅有經濟效益，也能減少垃圾問題。
寶特瓶、塑膠蓋、油漆桶、清潔劑罐等垃圾碎片，從回收廠一袋一袋運進宏恩塑膠廠後，得先通過品質分析、檢測，再將碎片倒進「製粒機」打碎，經高溫加熱用冷水降溫，原本被打碎的廢塑膠，瞬間變成一顆顆的塑膠粒從機器尾端噴出。
業者洪哲盛說，這些塑膠二次料會依海、內外客戶需求，客製化成更有價值的商品，類似家具、運動用品、紡紗等。
環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，國內廢塑膠再生產業鏈已經非常完整，政府也透過基金補貼誘因，來補足市場的回收力道。
(中時 )
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