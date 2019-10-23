傳國民黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單，名次可能在7、9、11名。台北市長柯文哲昨受訪被問到是否是自肥？甚至說「我要忍住」。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭向柯P直言，這有什麼好笑？柯若願效法吳敦義，說不定民眾黨還可以搶進幾名立委席次。

葉毓蘭在臉書指出，曾當過副總統、行政院長、高雄市長、南投縣長、立法委員的吳敦義，入列國民黨不分區立委，被解讀為自肥，不知道是什麼邏輯？民眾黨柯主席，這有什麼好笑？如果你願意效法吳主席，明年民眾黨說不定還可以搶進幾名立委席次。

葉毓蘭點出，除了那些吃銅吃鐵、包山包海、掉個300萬都不會眨眼的利委，以現在國民黨被東廠追殺、每天調頭寸的困境來看，吳敦義願意不辭辛勞，加入國民黨不分區立委名單中，是宣示主席率軍背水一戰的決心，令人感動。

葉毓蘭表示，她甚至有個夢想，如果吳敦義13、馬英九14、朱立倫15；甚至馬英九若能勸服郭台銘，來個吳敦義13、郭台銘14、朱立倫15...，.這樣當時眾人慷慨陳詞，立志下架民進黨、下架東廠，捍衛中華民國的豪情壯志，才有可能實現。

網友回應說：「讓柯P哭哭！」、「高見，萬分佩服，有膽識，有謀略。」

(中時電子報)