苗栗縣66歲胡姓老婦半年前驚覺右側乳房有硬塊，卻不敢告知家屬與就醫檢查，直到乳房流血不止、腫瘤組織潰爛，才緊急送醫急救，經手術切除後，目前胡姓老婦正接受後續治療對抗病魔。

胡姓老婦日前半夜胸部不斷出血，女兒趕緊呼叫救護車陪同前往大千醫院就醫。醫護人員打開沾滿血漬的衣物時，發現右側乳房遭10公分大的腫瘤佔據，且組織已潰爛，不斷滲血且發出惡臭，大千綜合醫院外科醫師劉信誠表示，老婦經手術切除右側腫瘤，目前配合化學治療及放射線治療，對抗病魔。

劉信誠說明，手術、放射線治療、化學治療、標靶治療、賀爾蒙治療等，皆能有效治療乳癌，且根據國民健康署統計，乳癌平均5年的存活率達85％，因此呼籲女性民眾，別因為害怕不敢接受檢查而延誤治療，尤其40歲以上有家族史的女性，應2年做一次乳房攝影篩檢，停經後的婦女若發現乳房硬塊，務必就醫檢查以及早治療。

(中時 )