中華航空荷蘭分公司、荷蘭貿易暨投資辦事處（Netherlands Trade and Investment Office）及荷蘭台灣專業青年組織（Association of Taiwan Young Professionals in the Netherlands）合作推廣「一人一書前進荷蘭」募集活動，3個月內募集超過200本中文書籍，全數捐贈至荷蘭萊頓大學（Leiden University），讓台灣文化傳遞至世界每一角落。

萊頓大學（Leiden University）為荷蘭歷史最悠久的大學之一，同時為荷蘭唯一提供中國文化研究學院。華航表示，透過三方合作，齊心豐富新建立的亞洲圖書館（Asian Library）館藏，盼讓歐洲人能細細品嘗台灣之美。

華航的募集活動，除了將台灣書籍運送至荷蘭外，還於阿姆斯特丹史基浦機場櫃檯設置書籍捐書箱，吸引國內外旅客響應，李昂、謝忠道等台灣作家也共襄盛舉，捐贈近期相關作品，共同注入台灣的溫暖與愛心。

中華航空近年來積極布局歐洲版圖，提供台灣直飛荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬及英國倫敦等航點，總計飛往歐洲每周達24班，為台歐之間航班最密集的航空公司。

(中時 )