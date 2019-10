中華航空荷蘭分公司、荷蘭貿易暨投資辦事處(Netherlands Trade and Investment Office)及荷蘭台灣專業青年組織(Association of Taiwan Young Professionals in the Netherlands)合作推廣「一人一書前進荷蘭」募集活動,3個月內募集超過200本中文書籍,全數捐贈至荷蘭萊頓大學(Leiden University),讓台灣文化傳遞至世界每一角落。

萊頓大學(Leiden University)為荷蘭歷史最悠久的大學之一,同時為荷蘭唯一提供中國文化研究學院。華航表示,透過三方合作,齊心豐富新建立的亞洲圖書館(Asian Library)館藏,盼讓歐洲人能細細品嘗台灣之美。

華航的募集活動,除了將台灣書籍運送至荷蘭外,還於阿姆斯特丹史基浦機場櫃檯設置書籍捐書箱,吸引國內外旅客響應,李昂、謝忠道等台灣作家也共襄盛舉,捐贈近期相關作品,共同注入台灣的溫暖與愛心。

中華航空近年來積極布局歐洲版圖,提供台灣直飛荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬及英國倫敦等航點,總計飛往歐洲每周達24班,為台歐之間航班最密集的航空公司。

(中時 )