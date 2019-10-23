生活壓力大抑或是遺傳、飲食因素，導致有落髮困擾的人不在少數，不過進行一次植髮無法一勞永逸，因此2-3次的植髮矯正成了普遍趨勢，更有診所推出3天2夜植髮行程，專為顧客解決落髮困擾。

毛髮稀疏多少都會影響第一印象或美觀，因此需求帶動了植髮市場的增長，其實植髮的範圍並不限於頭髮，包括眉毛、鬍子、鬢角也涵蓋在內。許多人對於第一次的植髮不滿意，就會進行2-3次的矯正，最主要原因都是追求整體美感及髮流的順暢度。為了因應需求，有診所推出3天2夜植髮行程，以專業醫療技術為核心，再結合免費接送機、投保醫療險等完善服務，這幾年深受有植髮需求的國際旅客青睞。

專業的植髮包括了醫療團隊的默契及主治醫師的專業度，擁有多年經驗的高地植髮醫師林宜蓉，發表的論文曾獲得2018洛杉磯最佳實踐尖端科技論文獎，而今年發表的最新論文也榮登世界植髮醫學會期刊。林宜蓉表示，最近發表的國際論文是將診所10幾年來大量成功的案例整理出大數據，再將大數據運用在即將要接受植髮的病人身上，如此可以大大提升美感的精準度及效果滿意度。

植髮後的術後頭皮護理是不可或缺的重要環節，林宜蓉說，可以針對2大方向，第一是頭皮環境、第二是經由頭皮環境的改善讓毛流更順暢。原來，高地植髮除了提供植髮服務之外，後續的服務也不馬虎，像是植髮後的換洗以及親自教導患者如何照顧自己植髮的成果

由此可見，重要的毛髮問題一定要交給合格又可靠的醫療團隊，而執業醫師的專業和經歷、醫療團隊的配套和健全，都是挑選醫師和診所的重要關鍵。

(中時電子報)