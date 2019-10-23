新北市工商婦女聯誼總會今天下午在新北市府6樓大禮堂舉辦愛心聯誼活動，現場進行愛心發票捐贈及舞蹈表演，不過，不料，活動現場人員卻拿出「韓國瑜新北市後援會」布條，不斷喊出「韓國瑜凍蒜」，遭民眾錄影向市府檢舉涉及行政不中立，新北市秘書處表示，將依規定停止該單位使用市府各場地1年。

工商婦女聯誼總會愛心聯誼活動有近800人參加，國民黨新北市黨部主委李乾龍也受邀出席，在新北市民眾服務社理事長王淄岑、工商婦女總會長詹汝及歷屆總會長帶領下，眾人當場宣布成立韓國瑜新北市工商婦女後援會，為韓國瑜及國民黨新北市12位立委參選人加油打氣。

現場群情激昂，「韓國瑜凍蒜」聲音響徹市府6樓，有民眾受不了錄影向市府檢舉。

秘書處指出，依照「新北市政府行政園區場地使用管理要點」規定，市府場地提供市府以外的政府機關及合法登記立案的學校、公司、團體、法人或個人申請使用，但嚴禁商業展售、公職候選人競選或宗教法會等活動。

經查，工商婦女聯誼總會申請辦理會員愛心聯誼活動，內容有舞蹈表演及愛心發票捐贈，符合管理要點規定，並依申請內容辦理，但活動進行中，參與者有呼喊競選口號行為，市府嚴守行政中立，立即派員至現場勸導，並將加重記點2次，停止使用市府各場地1年。

李乾龍得知此事後驚訝表示，自己是受邀出席活動，不清楚工商婦女聯誼總會申請場地的過程，未來會跟民間團體多溝通，避免造成市府困擾。

(中時 )