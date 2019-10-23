國立聯合大學辦理苗栗青年洄游工作坊，激發青年創意，更成功促成多組青年洄游創業團隊，今年首次有2位偏鄉國中生參與，展現出豐碩成果。

聯合大學透過苗栗青年洄游成果發表會與頒獎典禮，展示今年學員洄游的老人送餐系統APP，藺草與手作紙文創作品、電子書、原住民西點、營運構想書，及各團隊剪輯短片作品等，並頒贈影片、產品設計、營運計畫等3類優勝與佳作作品，表揚學員的用心與實力。

今年首度有獅潭國中三年級學生練有晟、陳少帆參與計畫，每周二、四晚上以電腦遠距與4位聯大電機系二年級聯大數位學伴共讀學習，完成「城市鄉巴佬認識獅潭」奇妙之旅短片，以外地人視角呈現對獅潭的觀察與體會。

團隊代表人林維辰表示，藉數百公里的獅潭南北機車之旅，學會尊重傾聽，更看見在地期待發展又擔心破懷的兩難心聲，理解青年沒有經濟基礎不敢洄游的盤算。

另，聯合大學也透過無齡世代、青銀共生論壇，交流無齡世代以及青銀共生相關心得與議題。苗栗青年洄游工作坊2015到2017年由縣府主辦，2018年由聯合大學創新育成中心接手，爭取資源持續辦理，以累積79支團隊、183人次參與苗栗洄游創生。

(中時 )