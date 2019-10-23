港女箱屍命案凶嫌陳同佳今出獄後表明願來台受審。（路透社）

香港居民陳同佳去年在台殺害女友潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。陳同佳今天出獄傳願來台投案，陸委會擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。但蔡英文政府處理陳同佳案充滿權謀，選舉考量。台北市議員羅智強在臉書直批，蔡英文為了自己的選舉節奏，居然與「送中」唱和，實在令人不齒。

羅智強指出，蔡英文有沒有想過，現在對「陳同佳案」的種種要求，都會被未來的「送中」當作破口。

羅智強分析，蔡政府說港人在台犯罪，香港要辦；那未來港人在陸犯罪，香港是不是也要辦？這就是「送中」；蔡政府說台灣警察可以到香港押解人犯，那未來大陸警察，是不是也可以到香港押解人犯？這也是「送中」。

羅智強表示，陳同佳自願到台投案，這已經是最符合「反送中運動」，而又能兼顧個案正義的方式。蔡英文為了自己的選舉節奏，居然與「送中」唱和，實在令人不齒。

(中時電子報)