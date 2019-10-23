俄羅斯週三警告，敘利亞庫德人民保衛軍(YPG)必須遵守俄國-土耳其的協定，要在短時間內從敘利亞東北部、土耳其接壤處整個邊境撤出，否則YPG將面臨與土耳其的進一步武裝衝突。

路透社報導，俄國總統普丁(Vladimir Putin)與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）達成協議，俄羅斯和敘利亞安全部隊即將開始監督30公里的邊界情況，莫斯科警告必須離開這些地區。

YPG的全面撤離，將標誌著土耳其的勝利。艾爾段於10月9日下令，發動跨界攻勢，要將庫德民兵趕出邊界，好為敘利亞難民的回歸創造「安全區」。

俄-土協議在突顯了普丁在敘利亞的主要影響力，敘利亞阿薩德政府有俄國的幫助，阿薩德的部隊也成功的返回敘利亞東北部。

自川普總統本月初宣布，美軍將從敘利亞北部全面撤出以來，局勢變化可謂眼花瞭亂，原本庫德人期望敘利亞能夠阻止土耳其的進攻，然而土耳其與俄國達成協議，俄國又是支持敘利亞的主要力量。

庫德民兵指揮官尚未對該協議作出回應，目前尚不清楚他們如何強制撤軍。

克里姆林宮發言佩斯科夫（Dmitry Peskov）更直言不諱：如果庫德軍不撤退，敘利亞邊防部隊和俄羅斯軍事警察將不得不撤退。他說：「剩下的庫德部隊將直接面對土耳其軍隊的壓力。

」

佩斯科夫也評論美國的做法，他說，美國一直是庫德武裝部隊最親密的盟友，但美國現在卻背叛了他們....他們(美國人)似乎將庫德人留在邊境，迫使他們與土耳其人開戰。

美國政界與軍界大多數不讚同川普的做法，包括共和黨美國議員，也批川普撤軍的決定是對盟友的背叛。

(中時電子報)