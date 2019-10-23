列國民黨不分區立委第2名？吳敦義：不會 18:432019/10/23 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會，針對有國民黨中常委說吳敦義會排不分區立委第2名，吳敦義強調「不會！」。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會。（姚志平攝） 國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會並致詞。（姚志平攝） 國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會，針對有國民黨中常委說吳敦義會排不分區立委第2名，吳敦義強調「不會！」 對國民黨主席吳敦義列入不分區安全名單，前立法院長王金平亦表示：「應該嘛！」他認為，只要吳有意願的話，是很好的安排，未來如果國民黨或者是有足夠的票數，能夠來讓他擔任立法院長的話，「都樂觀其成。」 (中時 ) #吳敦義 #國民黨 #立委 #不分區 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 放下老國民黨路線 韓總再出發 04:102019/10/19 政治要聞 台灣人過得太窩囊 韓籲票投國民黨 14:212019/10/19 政治 台灣人過得太窩囊 韓籲投國民黨 04:102019/10/20 政治要聞 看到韓國瑜台南造勢這場景 港媒：韓流回來了 04:002019/10/20 政治 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ 09:302019/10/22 政治 選戰倒數 吳敦義：歡迎知識藍、經濟藍 12:272019/10/22 政治 傳積極爭取不分區 童惠珍：有無徵召都全力以赴 12:002019/10/22 政治 《翻爆午間精選》吳敦義評陳同佳案 與黨不同調 12:132019/10/22 政治 蘇震清自請調查弊案 明日將赴廉委會說明 17:142019/10/22 政治 吳敦義何苦害國、害黨、害己 04:102019/10/23 時論廣場 政治熱門新聞 香港反送中蔡掀風波 港媒驚訝：台選情可能翻轉！ - 政治 再度公布對決陳明文民調 林國慶這兩處狂輸 - 政治 阿扁大讚韓國瑜？做到這16字就能選贏！ - 政治 韓國瑜選情11月出現大變數？他曝驚恐預言 - 政治 誰才是狗腿？ 謝志偉酸詩回應彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。