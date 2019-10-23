國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會。（姚志平攝）

國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會並致詞。（姚志平攝）

國民黨主席吳敦義23日出席退休警察人員總會團結造勢大會，針對有國民黨中常委說吳敦義會排不分區立委第2名，吳敦義強調「不會！」

對國民黨主席吳敦義列入不分區安全名單，前立法院長王金平亦表示：「應該嘛！」他認為，只要吳有意願的話，是很好的安排，未來如果國民黨或者是有足夠的票數，能夠來讓他擔任立法院長的話，「都樂觀其成。」

(中時 )