國民黨立委沈智慧（圖右）日前接獲民眾陳情，北屯運動公園內的網球場遮雨棚破損，開天窗的遮雨棚既不能遮陽，更無法擋雨，通知運動局立即改善，在8天內完成3面遮雨棚的更新。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市北屯運動公園內的網球場遮雨棚破損，開天窗的遮雨棚既不能遮陽，更無法擋雨，運動局立即改善，完成3面遮雨棚的更新。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市北屯運動公園年久失修、破舊不堪，除遮雨棚破損、地面斑剝，日曬雨淋，民眾無法運動，立委沈智慧日前接獲民眾陳情，邀集相關單位會勘整修；沈智慧說，服務無論大小事，不分國會、地方，她是即戰力的立委，打造社區優質運動場地，鼓勵多運動、多健康。

國民黨立委沈智慧表示，北屯運動公園是當地居民運動、聚集聊天的場所，日前接獲民眾陳情，公園內的網球場遮雨棚破損，運動時連個好好休息的地方都沒有，開天窗的遮雨棚既不能遮陽，更無法擋雨，於是通知運動局立即改善，在8天內完成3面遮雨棚的更新。

另運動場地面有裂縫坑洞、網球場地板凹凸不平，熱心民眾擔心有人運動、走路跌倒受傷，自行修補，處處可見補丁痕跡，攸關運動場使用安全，立委沈智慧請運動局邀集土木專家協助，盡快完成破損地坪修繕。

沉潛11年後，重新回到立法院，立委沈智慧坦承「很珍惜」，她表示，除了教育、酒駕等著手修法、積極爭取地方重大建設等，即便地方區里小建設，發揮「即戰力」、立馬解決，因地方大小事、選民的事，都是她的大事。

(中時 )