體操選手游朝偉奪3銀。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

正在桃園市舉行的全國運動會，台東縣代表隊田徑女將羅佩琳今日400公尺跨欄，跑出58秒15佳績平大會紀錄，並完成個人在全運會的4連霸；另，15歲的台東體中國三學生金利偉華，在空氣手槍10公尺項目奪金，寫下國內全運會射擊史上最年輕得主紀錄。

今天下午羅佩琳在女子組田徑400跨欄項目，起跑後就一路領先到終點，成績58秒15，平自己所保持的大會紀錄，不但為歷年排名笫2，羅佩琳自102年起的連續4屆在全運會，均獲得此項目金牌。

另外，今天上午的體操個人項目，代表台東縣出賽的游朝偉，與一起在2019德國斯圖加特世界體操錦標賽為我國獲得4席東奧門票的戰友競技，結果游朝偉分別在吊環、雙槓及單槓等3個個人項目獲得銀牌，游朝偉在本次全運會共獲得3銀1銅。

台東縣政府教育處指出，目前台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、自由車、游泳、射箭及田徑等項目共計獲得11金、7銀、12銅，不論金牌數及獎牌數，都創近年來的新高。

其中女子組舉重59公斤級郭婞淳、男子組柔道第五級張巍逞及羅佩琳女子田徑400公尺跨欄，都完成個人連霸佳績，另外，今年僅國三， 具有原住民血統的台東體中金利偉華，則是創下全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。

(中時 )