▲埔里在地Ladies樂團以吉他及烏克麗麗演奏不插電演唱會。（中榮提供／楊樹煌南投傳真）

▲埔里在地Ladies樂團以吉他及烏克麗麗演奏不插電演唱會。（中榮提供／楊樹煌南投傳真）

政府為感念早期在台灣保國衛民、投入國家建設，無私奉獻的榮民，將每年10月31日訂為榮民節。台中榮民總醫院埔里分院今23日下午舉辦榮民節慶祝活動，特邀由林雅慧老師率領的Ladies樂團蒞院演出，悠揚的樂聲與膾炙人口的民歌，讓老榮民都聽得如痴如醉。

中榮埔里分院院長徐慰慈表示「家有一老，如有一寶」，所有在榮民醫院的長輩都是我們的寶貝！院方會竭盡所能、如同照顧家人般，全心全意地提供優良醫療照顧品質。

徐院長並指出，日前落成的長照大樓200床預計在年底啟用，將會有更好的居住環境與全方位的復能活動，讓榮民伯伯可過著更舒適與健康的生活。徐院長同時頒發「榮民楷模」獎狀及禮品給陳福永、甘建國、王道同與林明蓬等4位榮民，對他們犧生奉獻的精神，表達最高的敬意與謝意。

中榮埔里分院歡慶榮民節，邀請埔里在地的Ladies樂團到院演出，團長林雅慧希望以音樂帶給聽眾歡樂的感覺，以音樂療癒人。會中樂團演唱了多首膾炙人口的民歌，悠揚樂聲也喚起長輩過往的點滴回憶，不時跟著歌聲哼唱，氣氛歡樂，並帶給榮民長輩們歡度一個美好的午後。

(中時 )