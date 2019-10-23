旺旺孝親獎公益演唱會10月30日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行，邀請F.I.R.、家家、光良等多位藝人參與演出；名單中，讓人跌破眼鏡的是「國民造型師」李明川也將開口演唱，讓同場出席歌手藝人們都大吃一驚。

李明川自嘲是「封麥歌手」，原來早在2011年，他就曾跟多年好友何嘉文合唱、發行單曲《為你唱一首幸福的歌》，還不止一次在公開場合演出。只是已多年沒開嗓公開演出，這回是為了公益，再次登台演唱《孩子別忘了我》

這首歌的原唱是擁有暖男天籟的品冠，李明川為這次演出，不但自費找老師練唱，老師還誇他聲線可以直接PK原唱，讓他信心倍增。

為求區隔演出，李明川也將率領伊林同門師弟妹，包括前noovy團員王碩瀚Hank、《聲林之王》第1季參賽者施語庭、師大音樂系高材生、伊林模特兒若綺，以及人氣歌唱直播主宋少騫等人,以劇場型式詮釋孝親主題，師弟妹的音樂實力不容小覷。

幾乎每周日都會回家陪爸媽吃飯的李明川，表示為尊重父母，全家規定餐桌上不滑手機：「讓孝順成為一種習慣，陪伴才是最重要，演唱會當天我也會邀請爸媽到場參與，讓愛從台上連線到台下。」

「中國風美人」伊林藝人夏如芝也將演唱〈心花開〉，她先前與陳零九合作演唱〈你的名字〉獲得很大回響，這次登台開口唱歌，備受期待。

(旺報 )