微風三姝佟凱玲、郭源元、宋蘋恩，合體為信義區周年慶揭開序幕。（圖／微風國際提供）

信義區百貨周年慶爭奪戰開打，知名百貨看板人物微風女神們也在封面間散發出濃濃火藥味，郭源元、宋蘋恩、佟凱玲三姝合體的三館同慶封面，各館分別再派出各女神作為代表，成為當館COVER，要看哪家業績好誰當一姐較勁意味濃厚。

女星郭源元代表微風信義，身為當今微風一姐的她，今年來勢洶洶，從上半年參與了荷蘭電影《狂歡時刻》客串演出外，下半年更是以「亞州美」進攻歐洲時裝周，11月底更即將推出的大人繪本《希望你喜歡》也讓粉絲們引頸期盼，其中特製限量贈品手繪長襪及泡泡騷也讓她自己愛不釋手。

宋蘋恩則代表微風松高，擁有美妝執照的她，近期在YOUTUBE頻道中大展身手，以仿妝挑戰各個電視、電影角色，從古裝劇周芷若到電影小丑，不只角色特徵到位，也畫出了專屬於蘋恩系的仿妝風格，此次微風周慶蘋恩還化身奉茶大使在館內與粉絲見面親自奉茶給粉絲及顧客，親切態度深獲好評。

佟凱玲代表微風南山，剛滿20歲的佟凱玲，加入微風不到二年已拍攝數十本封面，廣告代言邀約不斷，近期加入了亞洲衛視《王子的移動城堡第三季》主持，以及明年最新的院線電影出演，竄紅程度直逼一姐郭源元。

不過微風表示其實三姝並無較勁意味，彼此間感情很好，凱玲也以源元為目標，希望在未來可以和源元一起參加時裝周，而剛參與完台北時裝周走秀的蘋恩也將安排表演課程的訓練，預計除了平面及活動工作外，緊追在其他二位的身後加入戲劇演出的行列。

(中時電子報)