國民黨今天通過不分區提名辦法，對於前立法院長王金平樂觀黨主席吳敦義當國會龍頭，吳傍晚出席退休警察團結造勢大會前，受訪時笑談「謝謝」，至於有中常委力挺吳排不分區第2名，吳說，專業組後的政治組，就是看誰將來到立院能發揮影響力。

退休警察人員總會今天召開黨代表代會後，順勢成立團結造勢大會，國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前黨主席吳伯雄、退警總會總會長耿繼文、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良等人均受邀出席，引人注目的是，警界出身、前華航董事長何煖軒、婦聯會前主委雷倩也低調現身。

而與會的國民黨立委李彥秀、前北市議會議長吳碧珠、新北市議員林國春因有要務在身提前離開，吳敦義則比表定時間延後半小時抵達。

面對媒體詢問前立法院長王金平認為吳敦義應排在安全名單之內，且樂觀吳擔當國會龍頭，吳笑談回「謝謝」就不多做回應。

至於中常委姚江臨力挺吳敦義自列不分區第2名，吳敦義先「蛤」了一聲並重複「第2」後，連聲否認稱「不會」，他的看法是有預備的，希望專業人員比較優秀，這幾個人之後就是政治組，而「政治組就是誰的資歷，誰最後將來到立法院能夠發揮影響力」。

吳敦義強調，如果韓國瑜順利當選也是需要立法院過半，總目標是希望60席，如果過半，才能確保行政體系提的預算案、法律案、政策得到國會的支持，這很重要。為了這總的目標，我們會努力以赴。

(中時 )