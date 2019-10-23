台東南迴地區不少民眾靠捕撈日本禿頭鯊魚苗賺外快。（莊哲權攝）

每年春夏之交，日本禿頭鯊魚苗會在東部溪流出海口大量孵化溯溪回到棲地，因為經濟價值高達每台斤500元，吸引不少民眾捕撈，由於數量日漸減少，台東縣政府公告，太麻里溪和金崙溪從明年4月起到5月底禁捕。

原住民稱為「司馬寧」，閩南語叫「捻迷阿」的日本禿頭鯊魚苗，每年4月到6月就會洄游到出海口，不少民眾入夜後手持三角網站在潮間帶打撈，熱鬧有如夜市，由於價格高，每台斤可賣到500元，有的人運氣好，一個晚上撈到30多公斤、可賣到1萬多元。

台東縣政府農業處表示，由於近年來日本禿頭鯊數量日漸減少，地方希望管制捕撈時間，為保育及管理，決定自明年開始，太麻里溪、金崙溪全流域含出海口，每年4月5月為期2個月全面禁捕日本禿頭鯊，違者可處3萬元以上15萬元以下的罰鍰，至於其他溪流要不要禁捕，將會再跟地方人士和保育團體研商。

不過，有民眾認為，日本禿頭鯊在以前非常多，如今因河川改變、河床積滿泥沙，不利魚苗回到溪流，縣府沒有嚴謹的數據調查就公告禁漁，不太妥當，整治好河川才是根本之道。保育人士則認為，此舉立意良好，但是民眾可能全湧至大竹高溪、大武溪撈捕，恐怕這2條溪面臨更大壓力。

(中時 )