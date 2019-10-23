中寮鄉長廖宜賢(右二)頒發「農地出現石虎獎勵金」予農民。 （張晉銘攝）

為鼓勵在地居民對於石虎守護的支持與參與，南投縣政府於23日在中寮鄉公所舉辦「石虎有你真好獎勵金表揚儀式」，總共有23位農友接受表揚，並由農業處長陳瑞慶和中寮鄉長廖宜賢分別頒發獎勵金，感謝農民為守護石虎盡一份心力。

縣府農業處指出，友善石虎生態服務給付試辦方案自7月1日起推行迄今，已逾120位農友，7個社區團體組成巡守隊參與「社區自主參與棲地維護獎勵」，本次共有11位獲得「農地出現石虎獎勵金」1萬元，8位獲得「石虎入侵通報獎勵金」3000元，4位獲得「石虎入侵監測獎勵金」1萬元。

農業處表示，今底年前，竹山、集集、鹿谷、中寮及水里等地的農民，若有發現疑似石虎入侵危害家禽，可立即通報縣府農業處，經勘查有危害事證和無危害石虎，可獲得「石虎入侵通報獎勵金」3000元，若經評估有架設相機之必要，3個月內監測到石虎，每場域再加發「石虎入侵監測獎勵金」1萬元。

另外，友善石虎生態服務給付試辦方案農業技術課程尚有26日和30日等兩個場次，有參與試辦方案的農民務必擇一場次參加，報名網址https://ppt.cc/fNl02x，或到中寮鄉公所農業課填寫。

(中時 )