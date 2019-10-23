本次計畫為設置香蕉催熟硬體設備和果乾低溫烘烤機。（張晉銘攝）

中寮鄉屬於香蕉產業的重鎮，為了發展學校特色與帶動地方發展，台中南區扶輪社於23日在清水國小啟動「香蕉產業創新計劃」，設置「香蕉產業翻轉教室」和「香蕉產業體驗園區」，除了讓孩童認識家鄉特色，以及從小了解創新做法，長大之後進而產生更多創意。

國際扶輪3461地區總監謝東隆表示，中寮鄉是921大地震的重災區，每年社友都持續關注，協助社區發展，本次「香蕉產業創新計劃」，希望透過獎助金40萬元，讓中寮鄉的香蕉產業開發出創新產品，產業蓬勃發展。

中寮鄉清水國小校長田志順表示，台中南區扶輪社長期以來，針對中寮鄉教育創新、產業提升和多元產業發展給予大力幫助，學校端在教育落實方面會與社區結合，提供相關經驗供參考與學習，提升鄉內的產業競爭力。

田校長說，產業發展若要實質提升，要從小學做起，以往產業和學校少有機會結合，這次透過產業和教育的結合，讓學生從小就知道創新作法，往後推廣產業會有不同的面向，進而升更多創意。本次計畫為設置香蕉催熟硬體設備和果乾低溫烘烤機，後續還有軟體教學設備，讓學生對於香蕉產業能有更進一步的了解。

另一方面，台中南區扶輪社今年特別成立RCC社區服務團，主要目的除了協助學校進行創新教育，也推廣地方產業，讓社區與地方人士共同支持計畫，讓其能夠永續發展。

台中南區扶輪社中寮社區服務團，協助創新教育、推廣地方產業。（張晉銘攝）

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