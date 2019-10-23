日本學生製作生物標本。（旭光高中提供／張晉銘南投傳真）

來自日本靜岡縣立浜松南高校師生一行43人，於23日抵達旭光高中參訪，與師生展開課程及文化的交流，這已是該校連續第五年與旭光高中展開課程體驗活動，雙方互動熱絡，為台日學生交流續傳佳話！

在開幕式中，雙方除了互贈紀念品外，學生們以英文介紹自己學校的課程、社團、活動等，加深彼此印象，旭光高中熱舞社、街舞社、童軍社等社團精銳盡出，帶來精彩的表演，歡迎遠道而來的日本朋友。

接著安排自然及星象課程，由張義煉老師介紹秋季的星座，以及由學生設計猜謎、唱歌、桌遊等活動，從趣味中讓雙方更加認識彼此，重頭戲是請日本學生品嚐道地的珍珠奶茶。

負責策劃活動的乃俐雯同學表示，為了迎接日本學生，全班練習了近一個月，現在見到面了，大家都很開心。晚上由旭光高中師生安排接待家庭，帶領日本學生體驗台灣的家庭生活。

旭光高中何光明校長表示，校方每年都接待來自日本、新加坡、中國大陸等教育參訪團，浜松南高校連續五年都入班和學生一起上課，也和學生建立良好的互動，明年二月旭光的學生也會組團，持續到日本拜訪浜松南高校的師生，為兩校建立更深厚的友誼。

(中時 )