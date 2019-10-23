台北市長柯文哲（中）與地方民代共同為福星社宅動土開工。（陳俊雄攝）

萬華福星社會住宅統包工程23日正式動土開工，台北市長柯文哲致詞表示，目前房價跟所得比已翻漲為16倍，導致許多年輕人賣不起房子，因此政府更要透過興建社宅等方式，實踐居住正義讓年輕人有房可住。福星里長李黃玉根則呼籲，西寧國宅欠缺管理意外不斷，市府應將住戶暫時安置福星社宅，才有機會讓西寧國宅改建重生。

柯文哲表示，高房租、高房價一直是台灣人民很痛恨的事情，30年前巢運5萬人夜宿忠孝東路，當時房價跟所得比是8倍，也就是不吃不喝8年才能買一棟房子；但目前房價跟所得比已達到16倍，需要不吃不喝16年才能買房，巢運30年來高房租、高房價未能解決，反而更形嚴重。

柯文哲指出，他當市長5年，發現整個都發局的能量，維持1萬戶在開工狀態下，是都發局可以應付的，一開始說8年2萬戶，現在看來不切實際，可以下修蓋到1萬5000戶就不得了，「政治要務實」。

福星里長李黃玉根則認為，西寧國宅缺乏管理、住戶背景複雜，以往經常傳出死亡意外，加上設備老舊，市府若能在福星社宅完工後，先行提供做為西寧國宅住戶暫時安置所，就可把西寧國宅拆除改建，對西區發展將有極大助益。

都發局表示，西寧國宅的使用年限為45年，目前僅使用約30餘年，尚未達到改建標準，但外牆磁般剝落傷人事件頻傳，問題叢生，確實有改建必要，都發局將會先行修繕磁磚掉落問題，至於改建事宜牽涉到經費等問題，將會先行評估改建可行性。

(中時 )