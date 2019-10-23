2019法國羽球公開賽今天進入第2天賽程，台灣選手由男單世界排名第2的周天成打頭陣，迎戰世界第10的印度選手斯里坎特（Srikanth Kidambi），首局讓出的周天成後兩局賣力追趕，最終15比21、21比7、21比14勝出，晉級16強。

第1局開打周天成就陷入1比5落後，中間曾數度追平比數，不過斯里坎特在中後段連搶4分拉開差距，由斯里坎特拔得頭籌，不過後勁十足的周天成，在後兩局提升狀態，其中第2局很快就累積雙位數領先，在14個局末點優勢下搶回一局，且該局讓斯里坎特只有個位數得分。

決勝第3局周天成以3比0先打出氣勢，並以11比5進入技術暫停休息，終場天哥收下生涯對斯里坎特的4連勝，第二輪將與香港好手伍家朗8強席次。

包括今天這場比賽，周天成本季已經有25場比賽打滿3局，其中拿下17勝，之前在台北公開賽受訪時他苦笑道，也希望每場比賽可以不要打那麼長，但比賽天數可以拉長，只是比賽真的很難講，上場之後只能全力以赴，努力克服每一個考驗。

今天稍後的單打台灣還有世界球后戴資穎及「羽球王子」王子維要上陣，小戴上一站才在丹麥賽完成2連霸，生涯首次對壘德國華裔選手李怡逢，王子維則是抽到「籤王」，首輪就強碰世界球王桃田賢斗。

(中時電子報)