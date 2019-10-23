民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚日前宣布將代表台灣民眾黨參選新北市第3選區（三重）立委，挑戰現任民進黨立委余天，民進黨新北市黨部執行委員提案將父女2開除黨籍，市黨部指出，將於25日舉行執行委員會第2次臨時會議，討論李余典父女的檢舉案。

民進黨新北市黨部執行委員呂學政提案指出，新北市黨部評議委員李旻蔚10月20日接受台灣民眾黨提名為新北第3選區立法委員候選人，嚴重違反紀律評議裁決條例，應予除名。

提案指出，李余典在10月20日晚間，參加三重區民生里環保公益宣導、中正里環保公益宣導活動、順德里環保公益宣導活動及長元里環保公益宣導活動，公然為台灣民眾黨李旻蔚助選，公開發表支持非本黨提名候選人、公開攻擊本黨提名候選人，應予除名。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，將於25日舉行執行委員會第2次臨時會議，討論李余典父女的檢舉案，會議成案後，仍須移送至評委會決議如何懲處，接著要送到黨中央中評會處理，做出最後懲處決議。

(中時 )