龍鳳瀑布空中步道日前檢查時某處岩盤出現裂縫，恐有安全上的疑慮，加上營運虧損，中寮鄉公所宣布31日起休園，鄉長廖宜賢說，維修費用預估至少200萬，目前初步尋求水土保持局協助，連同上方道路修復時一併進行。

廖宜賢說，龍鳳瀑布空中步道定期邀請專家評估安全性，以確保遊客安全，不過日前發現某處岩盤出現裂縫，恐有危險性，建議人車禁止靠近，已宣布10月31日起休園。鄉公所提醒，園區已發放的優待票券，使用期限至30日止，逾期作廢。

廖宜賢說，龍鳳瀑布空中步道啟用之後帶來許多觀光遊客，帶動地方經濟發展，不過現在的人潮不若以往，鄉公所每日必須安排5位人力管理，實在入不敷出。

根據了解，步道自7月16日正式啟用1個月以來，總共累積25799人次，最近1個月，僅累積不到2500人次，現在的人潮等於全盛時期的1／10，等於現在每天開門就虧損。另外，步道自2015年7月6日試營運，直到今年9月18日為止，總收入為2730萬，總支出為3300萬，虧損將近600萬，再加入設置成本3500萬，等於虧損4000多萬。

廖宜賢說，期間鄉民代表會也曾討論，若無法賺錢就暫時休園，並且從長計議，未來也不排除委外經營，期許持續帶動地方觀光。目前預估維修費用約200萬，由於前往步道中的道路發生崩塌，水保局未來也將進行修復，所以目前鄉公所希望尋求水保局協助，共同進行修繕。

(中時 )