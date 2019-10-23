日月潭非法船屋死灰復燃，黃姓業者等3人改造漁筏充當民宿，提供親友及遊客休閒度假，還在網路刊登廣告攬客！經檢方起訴，南投地院法官審結，分別判處3人6月、5月有期徒刑，並宣告沒收向遊客收取的不法所得。

南投地檢署檢察官張鈞翔，偵辦日月潭違法營業船屋，查獲黃姓等3名業者，都曾經在日月潭水面，利用漁筏設置違法船屋，竊占日月潭水域且經法院判刑確定；又在2014年至2017年間，將4艘未取得水域主管機關許可的漁筏，違法增建廁所後，以纜繩繫綁重物投入潭底方式定著於日潭。

被告擅自變更漁筏用途違法使用，並在社群網站專頁，對外招攬顧客或招待親友登船遊憩過夜，從事釣魚、烤肉、民宿等營利商業觀光行為，竊占日月潭水域面積約432平方公尺。

檢察官指揮警方登船執行搜索、潛水勘驗漁筏定著方式及丈量船屋等調查後，提起公訴；南投地法院法官依刑法竊占罪，分別判處黃姓業者等人6月、5月徒刑，漁筏及犯罪所得都宣告沒收。

(中時 )