台灣珠寶設計師Cindy Chao創作的Black Label大師系列Masterpiece IX《冬葉套鍊》，於今年拿下倫敦大師傑作展的「大會傑出獎」，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）

Cindy Chao的2019年度蝴蝶作品Black Label Masterpiece《極光蝴蝶》，再度挑戰極限，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）

100克拉的祖母綠十分罕見，這款Cindy Chao《祖母綠建築套鍊》不僅鑲嵌100克拉的哥倫比亞祖母綠，而且是一對兩顆，十分稀有。（Cindy Chao提供）

被國外媒體譽為「全世界最貴蝴蝶結」的Cindy Chao Black Label Masterpiece 《緞帶胸針》，主石為76.91克拉的鑽石。（Cindy Chao提供）

Cindy Chao Black Label Masterpiece 《瑪格麗特胸針》，主石為84.89克拉的祖母綠。（Cindy Chao提供）

連續兩年在倫敦大師傑作展（Masterpiece London）獲得大獎的台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao），年度力作全球巡展即起登場，台灣為全球首站，不少作品尚未正式曝光就已被搶訂，其中最受矚目的《極光蝴蝶》首度採用層疊的3D立體詮釋，更加靈動鮮活，也已蒙藏家收藏。

「這是一隻飛掠水面的蝴蝶，翅膀沾滿一顆顆水珠，在陽光下閃閃發亮！」趙心綺說，為了呈現水滴晶瑩剔透的樣貌，她採用特殊隱密鑲嵌法，讓一顆顆玫瑰式切割鑽石懸浮其上，並首度以層疊的手法詮釋，整件作品總共鑲嵌6千多顆寶石，重量僅63公克，約只有兩顆馬卡龍的重量，耗時兩年半才完成。

Cindy Chao年度蝴蝶向來是藏家爭相收藏的美麗焦點，不斷打破國際拍賣會紀錄，且是美國史密森尼博物館永久典藏的首件華人珠寶藝術作品，由於每年的蝴作品風格不同、屢有新意，還未出爐問市就被訂走，如今年度蝴蝶的訂單已到2023年。

除了年度蝴蝶，趙心綺去年首度參加倫敦大師傑作展（Masterpiece London），就以《紅寶石牡丹胸針》榮獲「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)，今年再度連莊，以《冬葉套鍊》拿下「大會傑出獎」 (Masterpiece Highlight)」，該件作品如今也在台灣展出，是展場售價最高、也是趙心綺最得意的珠寶創作，鑽石總重達逾200克拉，重量僅77公克，同樣已蒙收藏。

今年Black Label Masterpiece系列作品還包括被外媒譽為「最上最貴蝴蝶結」的《緞帶胸針》、鑲嵌兩顆近100克拉祖母綠的《祖母綠建築套鍊》、總重逾111克拉粉色藍寶石的《珊瑚套鍊》、以黃鑽或孔克珠為主石的《鳶尾花浮雕手環》等，每件都是獨一無二的珠寶作品。

(中時 )