台灣珠寶設計師Cindy Chao創作的Black Label大師系列Masterpiece IX《冬葉套鍊》，於今年拿下倫敦大師傑作展的「大會傑出獎」，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）
台灣珠寶設計師Cindy Chao創作的Black Label大師系列Masterpiece IX《冬葉套鍊》，於今年拿下倫敦大師傑作展的「大會傑出獎」，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）
Cindy Chao的2019年度蝴蝶作品Black Label Masterpiece《極光蝴蝶》，再度挑戰極限，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）
Cindy Chao的2019年度蝴蝶作品Black Label Masterpiece《極光蝴蝶》，再度挑戰極限，作品已蒙收藏。（Cindy Chao提供）
100克拉的祖母綠十分罕見，這款Cindy Chao《祖母綠建築套鍊》不僅鑲嵌100克拉的哥倫比亞祖母綠，而且是一對兩顆，十分稀有。（Cindy Chao提供）
100克拉的祖母綠十分罕見，這款Cindy Chao《祖母綠建築套鍊》不僅鑲嵌100克拉的哥倫比亞祖母綠，而且是一對兩顆，十分稀有。（Cindy Chao提供）
被國外媒體譽為「全世界最貴蝴蝶結」的Cindy Chao Black Label Masterpiece 《緞帶胸針》，主石為76.91克拉的鑽石。（Cindy Chao提供）
被國外媒體譽為「全世界最貴蝴蝶結」的Cindy Chao Black Label Masterpiece 《緞帶胸針》，主石為76.91克拉的鑽石。（Cindy Chao提供）
Cindy Chao Black Label Masterpiece 《瑪格麗特胸針》，主石為84.89克拉的祖母綠。（Cindy Chao提供）
Cindy Chao Black Label Masterpiece 《瑪格麗特胸針》，主石為84.89克拉的祖母綠。（Cindy Chao提供）

連續兩年在倫敦大師傑作展（Masterpiece London）獲得大獎的台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao），年度力作全球巡展即起登場，台灣為全球首站，不少作品尚未正式曝光就已被搶訂，其中最受矚目的《極光蝴蝶》首度採用層疊的3D立體詮釋，更加靈動鮮活，也已蒙藏家收藏。

「這是一隻飛掠水面的蝴蝶，翅膀沾滿一顆顆水珠，在陽光下閃閃發亮！」趙心綺說，為了呈現水滴晶瑩剔透的樣貌，她採用特殊隱密鑲嵌法，讓一顆顆玫瑰式切割鑽石懸浮其上，並首度以層疊的手法詮釋，整件作品總共鑲嵌6千多顆寶石，重量僅63公克，約只有兩顆馬卡龍的重量，耗時兩年半才完成。

Cindy Chao年度蝴蝶向來是藏家爭相收藏的美麗焦點，不斷打破國際拍賣會紀錄，且是美國史密森尼博物館永久典藏的首件華人珠寶藝術作品，由於每年的蝴作品風格不同、屢有新意，還未出爐問市就被訂走，如今年度蝴蝶的訂單已到2023年。

除了年度蝴蝶，趙心綺去年首度參加倫敦大師傑作展（Masterpiece London），就以《紅寶石牡丹胸針》榮獲「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)，今年再度連莊，以《冬葉套鍊》拿下「大會傑出獎」 (Masterpiece Highlight)」，該件作品如今也在台灣展出，是展場售價最高、也是趙心綺最得意的珠寶創作，鑽石總重達逾200克拉，重量僅77公克，同樣已蒙收藏。

今年Black Label Masterpiece系列作品還包括被外媒譽為「最上最貴蝴蝶結」的《緞帶胸針》、鑲嵌兩顆近100克拉祖母綠的《祖母綠建築套鍊》、總重逾111克拉粉色藍寶石的《珊瑚套鍊》、以黃鑽或孔克珠為主石的《鳶尾花浮雕手環》等，每件都是獨一無二的珠寶作品。

(中時 )

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