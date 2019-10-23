連續兩年在倫敦大師傑作展（Masterpiece London）獲得大獎的台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao），年度力作全球巡展即起登場，台灣為全球首站，不少作品尚未正式曝光就已被搶訂，其中最受矚目的《極光蝴蝶》首度採用層疊的3D立體詮釋，更加靈動鮮活，也已蒙藏家收藏。
「這是一隻飛掠水面的蝴蝶，翅膀沾滿一顆顆水珠，在陽光下閃閃發亮！」趙心綺說，為了呈現水滴晶瑩剔透的樣貌，她採用特殊隱密鑲嵌法，讓一顆顆玫瑰式切割鑽石懸浮其上，並首度以層疊的手法詮釋，整件作品總共鑲嵌6千多顆寶石，重量僅63公克，約只有兩顆馬卡龍的重量，耗時兩年半才完成。
Cindy Chao年度蝴蝶向來是藏家爭相收藏的美麗焦點，不斷打破國際拍賣會紀錄，且是美國史密森尼博物館永久典藏的首件華人珠寶藝術作品，由於每年的蝴作品風格不同、屢有新意，還未出爐問市就被訂走，如今年度蝴蝶的訂單已到2023年。
除了年度蝴蝶，趙心綺去年首度參加倫敦大師傑作展（Masterpiece London），就以《紅寶石牡丹胸針》榮獲「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)，今年再度連莊，以《冬葉套鍊》拿下「大會傑出獎」 (Masterpiece Highlight)」，該件作品如今也在台灣展出，是展場售價最高、也是趙心綺最得意的珠寶創作，鑽石總重達逾200克拉，重量僅77公克，同樣已蒙收藏。
今年Black Label Masterpiece系列作品還包括被外媒譽為「最上最貴蝴蝶結」的《緞帶胸針》、鑲嵌兩顆近100克拉祖母綠的《祖母綠建築套鍊》、總重逾111克拉粉色藍寶石的《珊瑚套鍊》、以黃鑽或孔克珠為主石的《鳶尾花浮雕手環》等，每件都是獨一無二的珠寶作品。
(中時 )
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