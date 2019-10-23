國立曾文家商幼保科23日下午舉辦畢業發表會，表演過程中穿插廣受幼兒喜愛的帶動唱。（劉秀芬攝）

國立曾文家商幼保科23日下午舉辦畢業發表會，校長陳藝昕（左二）也跟著一起唱跳。（劉秀芬攝）

國立曾文家商幼保科23日下午舉辦畢業發表會，演出內容有幼兒戲劇、器樂演奏及精彩舞蹈，發表會不論是布幕、舞蹈、戲劇、道具、服裝、環境布置等舞台效果，全是學生們的創意，表演獲得全校師生熱烈掌聲，曾文家商附設幼兒園小朋友也隨著大哥哥大姊姊一起唱跳，度過一個歡樂的下午。

曾文家商幼保科的畢業發表會已進入第45屆，今年學生以「星緣奇航」為主題，藉由尋找魔力之星的主軸，將禮貌、勇氣、團結、互助等議題融入戲劇劇情中，由曾文家商幼保科、幼保學程44位男孩、女孩的合力演出，曾家附幼、樂人幼兒園小朋友，麻豆國中學生也來參觀同樂。

發表會由校長陳藝昕主持，演出總監為幼保科主任許滋芸，負責老師有賴美萍、林雨清、劉晴宜、蔡孟瑋、詹瑜珍老師，所有幼保科老師傾囊相授。表演過程中，穿插廣受幼兒喜愛的律動、手指謠及帶動唱，大家一起唱跳搖擺。

陳藝昕表示，曾文家商一年一度幼保科畢業發表會是學生展現幼保科這三年來所學的精華與創意，而學生在練習過程中透過討論及排演激盪出不同的火花，最後呈現無與倫比的精彩演出，代表學生高職生涯的成就與驕傲，更是多元能力的展現，對學生未來升學推甄是相當寶貴的經驗。

(中時 )