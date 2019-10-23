中共官方《人民日報》所開設的微博帳號「人民微博」近期宣布關閉，陸媒認為，人民微博曾於2010年認證當時國家主席胡錦濤實名微博帳號，做為官方與民間溝通的社群媒體平台，以定位「談民生、議國事」引導民間輿論的努力，顯然是遭遇失敗。

據《多維新聞》指出，人民微博是《人民日報》控股的《人民網》旗下企業，於2010年2月上線，成為當時中共重點新聞網站主辦的唯一微博產品，其定位是「以溝通促改革：加入人民微博，與數十萬政府部門和官員面對面，談民生，議國事」。據2013年的數據顯示，經過人民微博認證的中共黨政機構和黨政官員微博用戶數超30,000個，中央和國家部委則有21家。

人民微博認證的最知名帳號是中共前國家主席胡錦濤，並因而名聲大噪。這是在2010年開辦不久後的2月21日，人民微博首次出現實名認證為「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席」的「胡錦濤的微博」的賬號，在大陸網路上引發轟動。

人民微博在網頁上公告宣布關閉。（圖／人民微博）

報導說，儘管擁有胡錦濤身份的加持，以及數量龐大的官方機構、官員入駐，人民微博仍被市場淘汰。近十年來，倒閉的微博類社交平台並不只有人民微博，還有早已被拋棄的搜狐微博、網易微博、鳳凰微博，以及難有起色的騰訊微博。

當下，中國微博類社交平台只有新浪微博(已改名「微博」)一家獨大。根據2019年微博第二季度財報，微博今年6月的月活躍用戶數高達4.86億，較上年同期增加5,500萬，日活躍用戶數2.11億，淨營收高達4.318億美元。

報導表示，人民微博也可以被視為是中共嘗試利用網絡引導民間輿論的一次努力，更多地希望與「政府部門和官員面對面，談民生，議國事」，但隨著人民微博的關閉，這次努力看起來失敗。相比之下，微博更親民、更接地氣而受到民眾青睞。

(中時電子報)