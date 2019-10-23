香港導演卓翔，在2012年推出首部執導的紀錄長片《乾旦路》後，即大受好評，日後也陸續以戲曲藝術為題，拍攝記錄至今。卓翔表示，自己過去多擔任劇情片的幕後人員，但當自己手持鏡頭，便深刻的感受到紀錄片能帶給觀眾的意義，「城市的節奏很快、資訊很多，每個人都變得容易忘記東西，這種時間觀錯了，紀錄片在當下能夠更重要的做記錄，讓大家可以停下來，安靜半個小時，看看我們的社會與城市。」

卓翔過去曾參與電影《色戒》、《親密》的製作，現專注於紀錄片拍攝，曾執導的紀錄片作品有《乾旦路》、《一個武生》及尚未上映的《戲棚》。三部紀錄片作品皆與戲曲文化有關，《乾旦路》描述的是兩名粵劇乾旦演員的故事，《一個武生》談的則是崑曲中的武生，《戲棚》便以場地為主軸，探討戲棚與演員間的連結。

卓翔表示，從小對中國戲曲文化並不了解，在上大學時第一次到了戲院，觀看經典作品《牡丹亭》，便埋下了熱愛戲曲的種子，「心裡不禁想，怎麼這麼晚才看到這種文字、音樂、舞蹈都有的藝術，自己又能夠做甚麼呢？就想到了《霸王別姬》，認為應該要再創造一部像它一樣，以戲曲演員為主角的電影。」

卓翔透露，從紀錄片開始創作，則是受自己喜愛的導演影響，「像是日本導演是枝裕和，或是以《十誡》聞名的波蘭導演克里斯多夫·奇士勞斯基，都是以紀錄片起家，我想與他們一樣開始，也可以慢慢準備自己的劇情片。」

卓翔分享，在貼身記錄中國戲曲文化的期間，他也深受戲班、搭棚人、演員、觀眾們的吸引，「像是願意出錢搭棚的村莊，有些人會覺得有點傻，只是為了演幾天戲就搭篷，但他們為了『風調雨順』的信念，相信這件事情會讓他們的村子得到幸福或是安穩的一年，便堅守這項傳統。對戲班來說也不容易，電視跟電影的普及，讓戲曲越來越少人看，是村莊把他們養活的，雙方間的人情或是信念，都是我覺得在城市生活中，非常難得的事情。」

(中時 )