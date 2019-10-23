大陸國家副主席王岐山以國家主席習近平特使的身分訪日出席日皇德仁的即位儀式，23日上午與日本首相安倍晉三在東京迎賓館會談，雙方確認將加速安排習近平明年春天訪日的行程，並強調將進一步加強兩國關係。

兩人針對中日關係一致認為，應該相互合作，讓自去年起經由中日領袖互訪等開始發展的中日關係，以及明年春天習近平以國賓身分訪日之行變得有意義。雙方還同意，兩國將更進一步在經濟、實務合作等各領域上加強合作。安倍也強調，將本著「投資高品質基礎設施的G20原則」落實到實際行動上。

安倍在會談中還提及有關，日本產食品進口管制問題；釣魚台列嶼等以東海為首的海洋、安全保障問題；日人被扣留案件等，強烈要求中方積極應對。

兩人會談當天，有4艘大陸公務船在釣魚台海域航行。另外，大陸當局扣留1名40多歲的北海道大學男教授，引起日方的抗議。

安倍還對反送中示威活動等香港情勢表示，「相當憂慮」，並要求相關人士應該通過自制與對話，平和溝通解決問題，安倍強調，在「一國兩制」的制度下，維持自由開放的香港之繁榮極為重要。

有關北韓綁架問題，安倍表示，日本希望早日解決綁架問題，也尋求中方的理解與支持。王岐山去年5月25日出席第22屆聖彼得堡國際經濟論壇時，曾與安倍進行暫短交談，這次則是兩人正式會談。當時安倍提及北韓問題時表示，「希望日中兩國在解決北韓核武器和彈道飛彈等問題上加強合作」，王岐山表示理解與贊同。

(中時電子報)