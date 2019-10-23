未來事件交易所網站今日「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」價格顯示，國民黨總統候選人韓國瑜最新價格為$49，民進黨總統候選人蔡英文最新價格為$52，雙方差距進一步縮小，僅差$3。

國民黨總統提名人韓國瑜上周宣布正式投入選舉，並高唱「我現在要出征」，在經過近日陳同佳案後，雙方差距進一步縮小。根據未來事件交易所的預測價格，雙方差距僅剩$3。這當中最關鍵的，當然是因為民進黨對陳同佳案的髮夾彎自我打臉。

去年涉嫌在台殺害女友的港籍人士陳同佳，目前因他案正於香港監獄服刑，將於本月23日出獄。日前香港牧師、同時也是北京政協的管浩鳴，至監獄與陳同佳會面，接著代表陳同佳向外界宣布，陳同佳出獄後願來台投案。

這兩天開始，民進黨從一開始要求港府自審，自我矮化。到現在主張要派人到港逮補陳同佳。從上到下，態度一百八十度大轉變，猶如髮夾彎。為了自圓其說，還宣稱是擬好了三套劇本。

根據未來事件交易所的最新民調，韓國瑜的民調，從10月18日的$45，一路升至$49，而蔡英文總統的民調則從$54.89掉到$52。

(中時 )