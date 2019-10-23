當時現場起出短槍11支（含彈匣）、長槍2支（含彈夾）、子彈共537顆、尚未扔擲的爆裂物8個、彈夾47個、防彈衣1件等，陳嫌擁有的火力相當驚人。（資料照／張亦惠攝）

擁有強大火力的槍砲通緝犯陳志明，8月30日時在嘉義民雄藏匿處，誤認遭警方圍捕，至少開了30多槍和丟擲土造爆裂物，警方一度準備攻堅，經過水上分局偵查隊小隊長張永龍及陳的民間友人勸說，未用一槍一彈讓嫌犯棄槍投降。嘉義縣警局長廖宗山日前親自到警政署特殊功績陞職審議會說明案情，經審議核定23日公文正式送至嘉義縣警局，張永龍破格榮陞巡官。

據了解，當時警方與陳嫌僵持不下，廖宗山及檢察官姜智仁一度下令將攻堅，陳志明透過有人跟張永龍聯絡，張在電話中苦勸陳留著一條命才能說自己的委屈，張永龍到場後，廖宗山與姜智仁討論決定讓他與陳嫌的民間友人陳盈達進屋談判，在房門口時陳志明當場清一隻長槍跟一袋子彈給張永龍，隨後又給他鑰匙要他到車上取槍；陳盈達則在房內安撫陳志明，後來陳表示願意投降，並請在場支援的中打四隊隊長許忠彥進屋，陳交出手中的衝鋒槍後步出套房投降，警民合作不費一槍一彈勸降成功。

廖宗山表示，此案的首功人員小隊長張永龍勇於任事，有膽識、富機智，化危機於無形，破格陞職是實至名歸，也具有鼓舞作用，讓員警更有維護治安的動力。

張永龍從警30年，擔任刑警17年，目前為一線四星巡佐在水上分局偵查隊小隊長，參加警佐班受訓後可派任兩線一星巡官，張永龍接到消息後相當開心，他也感謝局長當時的鼓勵，並派其他同仁當他最強後盾，讓他有勇氣完成任務。

(中時 )