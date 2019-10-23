陳同佳晚間搭機來台

傳港女命案兇嫌陳同佳，今天搭華航晚上8點10分來台灣，警力增加，加強戒備。陳同佳稍早前被依洗黑錢罪在香港入獄，今天上午刑滿出獄後，表達有意願到台灣自首。

針對媒體報導指陳同佳來台註記已經撤除，移民署傍晚否認此說法，並表示，內政部長徐國勇今已在立法院明確說明，陳同佳是殺人重犯，當然不能隨便申請網簽，自行搭機來台，這是從飛航安全來考量，同意讓他登機，並非取消註記，相關註記方式未曾改變，將安全把關，不會放鬆。

(中時電子報)