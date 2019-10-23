近期猛追蔡英文總統論文門事件，而屢登上媒體版面的資深媒體人彭文正，對蔡英文有最新見解了！他先解釋了近期網路新流行語「芒果乾(亡國感)」的由來，並稱，政壇某股政治力量，正操弄芒果乾，「最可怕的是台灣出了一位連這也不懂、心防不足、能力不足、膽識不足的三軍統帥」，甚至可能是帶頭作亂。「如此這般落漆的總統才是最迫切的危機！」。

彭文正昨(22日)在臉書轉發一篇網路文章，他先是解釋亡國感「芒果乾」一詞的由來。「芒果乾是網友在酸林飛帆，因為飛帆出國留學前兼作網路行銷芒果乾，自立更生這是好事。而英國回來之後飛帆曾發抒亡國感議論，這讓以前就不爽飛帆的酸民用芒果乾酸起了林飛帆。芒果乾其實就是網友給飛帆起的綽號！」

內文提到，「是不是蔡英文發明芒果乾，不是！」、「是不是蔡英文帶來亡國感，正是！」。對台灣這塊土地政治、經濟、軍事的危險有三種面向，清楚瞭解之後，搬出因應辧法不就得了，阿輝伯名言，「阿共洽大，無阮爸的大」。

內文也提及，李登輝時代、阿扁時代的共匪比較溫順嗎？馬英久時代向中傾斜台灣人有怕嗎？為什麼反而是美國力挺台灣、大陸的經濟、政治焦頭爛額的時候，政治力量透過利用「芒果乾」造成流行語，渲染、炒作成亡國感。國家安全局應當以徹查源頭，抓出擾亂軍心和社會秩序的重刑議處。

彭文正最後強調，最可怕的是「台灣出了一位連這也不懂、心防不足、能力不足、膽識不足的三軍統帥，甚至可能是帶頭作亂。如此這般落漆的總統才是最迫切的危機！」。

(中時電子報)